Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Nachmittag ausgebremst

25.09.25 16:11 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,6 Prozent auf 0,062 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 0,062 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,062 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,065 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 44.400 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Mit einem Zuwachs von 186,957 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 16,292 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

