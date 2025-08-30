BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 0,065 EUR.

Um 09:13 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 0,065 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,063 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,501 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,958 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net