BIGG Digital Assets Aktie News: Bullen treiben BIGG Digital Assets am Freitagvormittag an

26.09.25 09:27 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: Bullen treiben BIGG Digital Assets am Freitagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 13,9 Prozent im Plus bei 0,071 EUR.

Um 09:14 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 13,9 Prozent auf 0,071 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,071 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,061 EUR. Zuletzt wurden via BMN 13.500 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 153,617 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 29,078 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

