Kurs der BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

26.09.25 16:10 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 7,3 Prozent auf 0,065 EUR nach.

BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -7,63%
Um 15:39 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 7,3 Prozent auf 0,065 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.985 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 174,576 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,053 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,720 Prozent.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

