BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,063 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,063 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,063 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,063 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,063 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 186,080 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

