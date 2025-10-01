DAX23.994 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,77 -1,9%Gold3.881 +0,6%
BIGG Digital Assets Aktie News: Hausse bei BIGG Digital Assets am Mittag

BIGG Digital Assets Aktie News: Hausse bei BIGG Digital Assets am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 7,0 Prozent auf 0,071 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 7,0 Prozent auf 0,071 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,071 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,063 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 60,570 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,078 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

