BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Vormittag tief

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 0,063 EUR.

Um 09:13 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 0,063 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,063 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 186,080 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net