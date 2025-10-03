BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag tiefrot

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 0,071 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 15:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 6,9 Prozent auf 0,071 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,064 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 24 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. 153,258 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 29,178 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net