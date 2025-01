BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,120 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,120 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,120 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 147 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 0,271 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,210 Prozent. Am 09.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,078 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,641 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 2,13 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net