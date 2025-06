BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag schwächer

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,086 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 16:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 0,086 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,080 EUR nach. Bei 0,090 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 149.268 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,209 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,907 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net