BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 0,087 EUR.

Um 11:53 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,087 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,090 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,090 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.098 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 105,774 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 62,172 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.05.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

