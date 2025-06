BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 0,078 EUR zu.

Um 11:43 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,078 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,078 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,075 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 56,655 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 55,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net