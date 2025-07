BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 0,074 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 0,074 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,072 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,072 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 142,605 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 47,400 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mio. CAD – ein Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net