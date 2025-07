BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 0,073 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,071 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 900 BIGG Digital Assets-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 146,621 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,034 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net