BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Mittag tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,5 Prozent bei 0,078 EUR.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 8,5 Prozent auf 0,078 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,078 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,078 EUR. Zuletzt wechselten 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 128,169 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,626 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

