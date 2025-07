BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,077 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 15:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,077 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,078 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,076 EUR. Mit einem Wert von 0,076 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 38.910 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 132,208 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 35,065 Prozent sinken.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

