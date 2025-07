BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,076 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,076 EUR. Bei 0,076 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,071 EUR. Bei 0,071 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 900 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,821 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,775 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net