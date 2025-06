BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Dienstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 0,082 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 3,5 Prozent auf 0,082 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,080 EUR aus. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,080 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.000 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,049 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 39,024 Prozent wieder erreichen.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net