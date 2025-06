BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Tiefenrausch

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 9,8 Prozent auf 0,081 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 9,8 Prozent auf 0,081 EUR abwärts. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,081 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,081 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,197 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,424 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.05.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net