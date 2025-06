BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 0,081 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 0,081 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,081 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,080 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,561 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 38,042 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net