BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,081 EUR nach oben.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 0,081 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,081 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,080 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 121,561 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Abschläge von 38,042 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

