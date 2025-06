BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag tief südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 10,3 Prozent auf 0,081 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 15:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 10,3 Prozent auf 0,081 EUR abwärts. Bei 0,078 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,078 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 29.402 Aktien.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 121,092 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,747 Prozent.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net