BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Nachmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 6,8 Prozent auf 0,084 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 15:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 6,8 Prozent auf 0,084 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,081 EUR. Mit einem Wert von 0,081 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.712 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 113,111 Prozent wieder erreichen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 67,800 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net