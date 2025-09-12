DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag mit Kursabschlägen

15.09.25 12:09 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 1,0 Prozent auf 0,070 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR ein. Mit einem Wert von 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 30.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 157,266 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 28,058 Prozent Luft nach unten.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

