BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 0,066 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:43 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,066 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,079 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.773 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 172,977 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,664 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net