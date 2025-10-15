BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Mittag

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,066 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,066 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,079 EUR zu. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,067 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 33.773 BIGG Digital Assets-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,977 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 23,664 Prozent wieder erreichen.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net