DAX24.216 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Mittag

15.10.25 12:04 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,066 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,07 EUR 0,01 EUR 15,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,066 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,079 EUR zu. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,067 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 33.773 BIGG Digital Assets-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,977 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 23,664 Prozent wieder erreichen.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung