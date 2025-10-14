BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag im Plus

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 2,4 Prozent auf 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 0,067 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,067 EUR zu. Bei 0,067 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 166,468 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 25,484 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net