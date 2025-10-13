DAX24.304 +0,3%Est505.558 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag stark gefragt

13.10.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -12,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 6,3 Prozent auf 0,070 EUR. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 156,897 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 28,161 Prozent sinken.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

