BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag im Keller

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 5,8 Prozent auf 0,070 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 60,962 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,367 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net