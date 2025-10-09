DAX24.638 +0,2%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
09.10.25 09:26 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 11,8 Prozent auf 0,069 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 11,8 Prozent auf 0,069 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,069 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,069 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 160,641 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,114 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,66 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD in den Büchern standen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

