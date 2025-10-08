DAX24.429 +0,2%Est505.624 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets mit herben Abschlägen am Vormittag

08.10.25 09:28 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 7,4 Prozent auf 0,064 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 7,4 Prozent auf 0,064 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,064 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 64,485 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 27,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

