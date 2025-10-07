DAX24.400 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,38 -0,2%Gold3.959 -0,1%
Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Mittag ein

07.10.25 12:06 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Mittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 7,2 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -10,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:36 Uhr um 7,2 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,064 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,069 EUR. Bisher wurden via Tradegate 601.242 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 156,403 Prozent. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 30,150 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

