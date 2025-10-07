BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr bei 0,070 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 155,429 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,571 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net