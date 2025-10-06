BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt Stellung am Mittag

BIGG Digital Assets im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,070 EUR.

Mit einem Wert von 0,070 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,072 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,070 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,072 EUR. Zuletzt wechselten 9 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 60,850 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,571 Prozent.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net