BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Mit einem Wert von 0,070 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:14 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,072 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,072 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 9 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 60,850 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 40,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

