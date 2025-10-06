BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR.

Mit einem Wert von 0,070 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,072 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,072 EUR. Zuletzt wechselten 110 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,429 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 28,571 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net