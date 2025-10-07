DAX24.385 ±0,0%Est505.615 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.814 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Dienstagnachmittag herbe Einbußen

07.10.25 16:09 Uhr

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 11,1 Prozent auf 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr mit Abschlägen von 11,1 Prozent bei 0,067 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,064 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,069 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 627.735 BIGG Digital Assets-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,626 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 19,820 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

