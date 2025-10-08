BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

BIGG Digital Assets im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,073 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:57 Uhr bei 0,073 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,073 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,067 EUR. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 40.139 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 145,117 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,547 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net