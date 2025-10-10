BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag im Sinkflug

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 5,8 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 5,8 Prozent auf 0,070 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 156,160 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,367 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net