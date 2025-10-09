BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,079 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,079 EUR. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,079 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,069 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 6.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 126,043 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 36,789 Prozent Luft nach unten.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net