BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Vormittag ein

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:11 Uhr 1,4 Prozent auf 0,071 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,071 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,071 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.600 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 150,633 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,053 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,895 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net