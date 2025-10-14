BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Um 09:17 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,070 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 EUR. Zuletzt wechselten 43.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 154,208 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 23,823 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net