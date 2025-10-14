DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.578 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
Notierung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

14.10.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,066 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,066 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 172,977 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,664 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

