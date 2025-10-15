BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,066 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr bei 0,066 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,079 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,066 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 8.000 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 172,977 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,664 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net