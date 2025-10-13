DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Kursverlauf

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 6,0 Prozent auf 0,069 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -12,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:43 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 0,069 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,070 EUR. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via BMN 300 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 157,637 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,954 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

