BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Montagnachmittag deutlich an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,5 Prozent auf 0,109 EUR.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der Tradegate-Sitzung 10,5 Prozent auf 0,109 EUR zu. Bei 0,109 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,100 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 99.404 Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 0,178 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 63,486 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 104,120 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,20 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

