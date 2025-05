BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,100 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,113 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 67.150 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 44,072 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,000 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.04.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net