BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag gesucht

19.09.25 09:27 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag gesucht

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 0,075 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -8,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 0,075 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,075 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,072 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.585 BIGG Digital Assets-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 137,600 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,800 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

