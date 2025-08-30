BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag im Ausverkauf

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 8,0 Prozent auf 0,073 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 0,073 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,072 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,072 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 146,621 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,034 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net