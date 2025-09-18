DAX23.625 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
Aktie im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit sattem Kursplus

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 0,076 EUR.

Um 11:58 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 0,076 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,076 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,072 EUR. Bisher wurden heute 233.993 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 57,407 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 42,135 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

